Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

26.05.2022 14:41

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 3 aile daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 3 aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 997'nci gününde sürüyor.

Muş'un Varto ilçesinden 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Dilan için gelen baba Cemal Han, Batman'ın Beşiri ilçesinde dağa götürülen oğlu Murat için gelen anne Yeslibe Toprak ve ağabeyi Mehmet Şah için Muş'tan gelen Mehmet Can Güvenç de oturma eylemine katıldı.

Baba Cemal Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2015'te lisede okuduğu sırada kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydederek, "Ondan sonra kızımdan haber alamadık. Kızım neredeyse bize ulaşsın. 7 senedir ne gecemiz ne de gündüzümüz belli değil. Evladımı istiyorum." dedi.

Anne Yeslibe Toprak da 21 yaşındaki oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü, evladından hiçbir haber alamadığını belirtti.

Aile olarak çok perişan olduklarını anlatan Toprak, "Oğlum bir haber ver bize. Sesini duyup iyi olduğunu bilelim. Seni çok seviyoruz. Gel artık, seni çok özledim. Hiç mi düşünmedin bizi?" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi için gelen Mehmet Can Güvenç ise İstanbul'a giden ağabeyinden bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Annem ve babam perişan. Hala umutları var. Ağabeyimi istiyorum. İnşallah bizi görür ve bizimle iletişime geçer. Devletimiz elinden gelini yapıyor." diye konuştu.

Eylem yapan anne ve babalar, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

YORUMLAR
500
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Ali Koç'un "ticari işleri bırak" eleştirisi Mesut Özil umurunda olmadı! Endonezya'da kendi markasının fabrikasını ziyaret etti
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement