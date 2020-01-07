Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 127'nci gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya verdi. HDP'den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP'dir. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım." dedi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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