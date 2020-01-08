Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 128'inci gününe girdi.

Muş'tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin'in 6 yıl önce 26 yaşındayken Batman'da kaybolduğunu söyledi.

Oğlunu her yerde aradığını ifade eden Teker, sonunda HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendiğini belirtti.

Teker, "Oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü." dedi.

Bir telefon görüşmesinde oğlunun, HDP'lilerin kendisini dağa götürdüğünü anlattığını aktaran Teker, "Oğlum, 'Anne beni HDP binasına götürdüler, ben gelmek istiyorum ama korkuyorum, gelemiyorum.' dedi. Gelsin, devlete teslim olsun. PKK'ya karşıyız. Milletin çocuklarını kandırdılar, dağa çıkardılar. Türkiye olmasa, devlet olmasa biz ne yaparız? Herkesin çocuğu gelsin, teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Muhammed Emin, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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