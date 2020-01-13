Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 133'üncü gününde sürüyor.

Bingöl'den gelen baba Metin Açan, 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun'a kavuşmak ümidiyle oturma eylemine katıldı.

Böylece evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 65'e ulaştı.

"Kızım için buraya geldim, almadan gitmem"

Evlatları için bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, kızının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuğuna kavuşmak için eyleme katıldığını aktaran Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Koç, "Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, kaç gel, devletimize teslim ol. Kızım için buraya geldim, almadan gitmem." dedi.

Bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Koç, "İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Çok sevindik sanki çocuklarımız gelmiş gibi. Keşke o gün bize de gelse." diye konuştu.

Anne Güzide Demir de evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"Çocuğumu almadan buradan gitmem." diyen Demir, 4 ailenin amacına ulaştığını aktardı.

Demir, "İstiyoruz ki; bütün çocuklar gelsin. Bütün ailelerden destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi
Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı

Son Dakika Haberleri
22:44 Yüksekova'da 4 kardeş sobadan zehirlendi - Son Dakika
22:43 Trabzon'da coşkulu 'Kalandar' kutlaması - Son Dakika
22:42 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:42 Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
22:42 Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]