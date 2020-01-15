Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 135'inci gününe girdi.

Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için gelen anne Nazlı Sancar da oturma eylemine dahil oldu.

Sancar, yaptığı açıklamada, 8 yıldır kızından hiç haber alamadığını söyledi.

Kızının sağ mı ölü mü olduğunu dahi bilmediğini dile getiren Sancar, kızının kaçırıldığında lisede okuduğunu anlattı.

Sancar, kızına kavuşmak istediğini ifade ederek, "Dört gözle kızımı bekliyorum. Televizyonda terörden kaçanları gördüm, etkilendim, geldim. İnşallah biz de kızımıza kavuşacağız. Bütün annelerin yüzü gülsün, bizim yüzümüz de gülsün inşallah." diye konuştu.

"Terör yandaşları kızımı zorla dağa kaçırdı. Eyleme devam edeceğim. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Sancar, 8 yıldır gözyaşı döktüğünü belirtti.

Sancar, kızına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış
Kaynar suyun içine düştü, ertesi gün kahvaltı masasında fenalaştı Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı BBP lideri Destici, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:18 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:17 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
18:16 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:14 Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika
18:11 Potada krallar, filede kraliçeler sahneye çıktı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:20:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]