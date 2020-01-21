Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününe girdi.

Siirt'ten 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu İbrahim için gelen anne Cemile ile baba Osman Erdoğan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Erdoğan, Kürtçe yaptığı açıklamada, eyleme katılan bazı annelerin çocuklarının gelmesinin kendileri için de umut olduğunu söyledi.

Oğlunu henüz lise öğrencisiyken dağa kaçırdıklarını anlatan Erdoğan, "Yüreğimiz yanıyor. Artık yeter, hiçbir anne ağlamasın. Oğlumdan 6 yıldır haber alamadım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Sadece garibanların çocuklarını götürüyorlar." dedi.

Erdoğan, 17 yaşındaki bir çocuğun kaçırılmasının vicdani olmadığını belirterek, "Oğlumuzu nerede aradıysak 'Bilmiyoruz.' diyorlar. Oysa götürürken nerede olduğunu biliyordunuz. HDP oğlumuzu götürdü, başka kimse götürmedi. Oğlumuzu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler. 6 yıldır ciğerimiz yanıyor. Diğer çocuklarımızın varlığını unuttuk. Aklımız başımızdan gitti." şeklinde konuştu.

"Oğlumu HDP'den istiyorum"

Baba Osman Erdoğan da oğlunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu savunarak, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP olmasaydı oğlumu kim kaçıracaktı? Oğlum dönmeden buradan gitmem. Devletimize güveniyoruz. HDP çocuğumuzu getirene kadar buradan ayrılmayız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor
Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu Annesini 15 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]