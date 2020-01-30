Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Hakkari'den oğulları Deniz için gelen baba Sabri ve anne Zübeyde Çelik de dahil oldu.

Baba Çelik, oğlu Deniz'in 2014'te 24 yaşındayken Afyonkarahisar'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını dile getiren Çelik, "HDP terör örgütüne destek verdiği için buradaki eyleme katıldım. Gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Haber almadan buradan ayrılmayacağız. Allah devletimize zeval vermesin, inşallah sonuç alacağız." dedi.

Anne Çelik ise Kürtçe yaptığı açıklamada, çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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