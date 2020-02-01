Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılım sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Şırnak'ın İdil ilçesinden oğlu Veysi Kartal için gelen Sekine Kartal da dahil oldu.

Kartal, Kürtçe yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katıldığını, evladını HDP'den istediğini söyleyerek, "Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler." diye konuştu.

Kartal, evlerinde huzur kalmadığını belirterek, "Bizim ciğerimizi yakmaya hakkınız yok. Ciğerimizi yaktılar, evimizi yıktılar. Oğlumuzu bize verin." sözlerine yer verdi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şırnak, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:47 Kaynak: AA
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