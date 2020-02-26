Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

11 dakika önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt ve Tahir Salim çifti de yaklaşık 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğulları Hamza Salim için oturma eylemine dahil oldu.

Tahir Salim, yaptığı açıklama, 6 yıl önce yatılı Kur'an kursunda eğitim gören çocuğunun kaybolduğunu, yaptığı tüm aramalara rağmen onu bulamadığını söyledi.


Evladını HDP'lilerin kaçırdığını vurgulayan Salim, "Oğlumu HDP götürdü, başka kimse götürmedi. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle getirsin. Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Tahir Salim, "Gel, devletin adaletine teslim ol. Gel, devlet bizim annemizdir, babamızdır. Sen niye dağa gitmişsin? 6 senedir hasretini, acını çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zümrüt Salim ise Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını dile getirerek, "Çocuğumu HDP götürdü. Çocuğumu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler. Biz anne ve babayız, ne hakları var bize bunu yapıyorlar? Çocuğumu çok özledim. Onun yüzünden adeta deliye döndük. Gel, devlete sığın." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Değerli Taş, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçlerine verdiğimiz süre doluyor Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs nedeniyle hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs

Son Dakika Haberleri
12:11 Aşıkların kayak keyfi
12:06 Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira
11:41 Ünlü iş adamı Mehmet Dereli kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!
11:41 Kenan Doğulu aşkını haykırdı!
11:41 Çok Güzel Hareketler 2'de bu kez izleyici güldürdü...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 12:32:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]