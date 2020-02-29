Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden oğlu Yavuz için oturma eylemine dahil olan anne Sevgi Çağmar, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce oğlunun üniversite öğrenimi gördüğü Sakarya'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP kandırdı, biz onu devletine, milletine yararlı olsun diye okumaya gönderdik. Dağa gönderilmesi için göndermedik. Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar? Ben de annelere katıldım. Hepimizin yüreği yanıyor, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler."