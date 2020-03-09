Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 189'uncu gününde sürüyor.

Katılımın her geçen gün arttığı evlat nöbetine, 6 yıl önce 23 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Leyla için Antalya'dan gelen anne Gülcan ve baba İsmet Kömürcü de dahil oldu.

Anne Kömürcü, yaptığı açıklamada, kızının Çanakkale'de üniversite öğrenim gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Televizyonda gördüğü annelerin kendilerine umut olduğunu dile getiren Kömürcü, kızına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

Kızını çok özlediğini anlatan Kömürcü, 6 yıldır evladıyla görüşmediğini, bunun çok zor bir durum olduğunu ifade etti.

Kömürcü, "Ailece perişanız, zor ayakta duruyoruz. İlaçla geziyorum kızım. Ne olursun gel. (HDP ve PKK) çocuklardan ne istiyorlar? Çocuk onlar. Anne kucağında, baba ocağında olacak çocukların orada ne işleri var? Onlar anne ve baba için her zaman çocuklar. Çocukların yeri orası değil." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Antalya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:29 Kaynak: AA
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