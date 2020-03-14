Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 194'ncü gününde devam ediyor.

Şırnak'tan 6 yıl önce 19 yaşında dağa kaçırılan kızı Fatma için kente gelen anne Hediye Küybet, oturma eylemine dahil oldu.

Küybet, Kürtçe yaptığı açıklamada, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını, kızından 6 yıldır haber alamadığını söyledi.

Kızının HDP aracılığıyla kandırılarak kaçırıldığını anlatan Küybet, "Kızımın gelmesini istiyorum. 6 yıl önce Cizre ilçesine doktora gitti. Ondan sonra kızımdan hiçbir haber alamadım. Kızım için HDP'nin kapısına geldim. Onlar kızımı götürdü." dedi.

Küybet, kızına terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı

Son Dakika Haberleri
19:51 Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı
19:50 Yetiştirme yurdunda yangın: 30 çocuk hastaneye kaldırıldı
19:47 Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
19:47 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır
19:45 Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]