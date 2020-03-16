Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 196'ncı gününde devam ediyor.

Kocaeli'den 5 yıl önce 21 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Bayram için şehre gelen anne Hediye Kurt da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kurt yaptığı açıklamada, oğlunun Marmara Üniversitesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, çocuğuna kavuşan annelerden etkilenerek eyleme katılmaya karar verdiğini söyledi.

Oğlunun terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Kurt, şöyle konuştu:

"Oğlum dönsün gelsin, kapımız her zaman ona açıktır. O benim başımın tacıdır. İki çocuğum daha var ama Bayram'ın yeri bambaşka. Bayram oğlum beni duyuyorsan gel, seni yine başımıza taç ederiz. Gel devlet, millet, Allah arkamızda. HDP çocuklarımızı geri getirsin. Her zil çalışında çocuğum geldi diye koşuyorum. Aklımız fikrimiz hep çocuğumuzda."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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