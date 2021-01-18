DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

18.01.2021 15:25

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 504'üncü gününde sürüyor.

Siirt'ten 6 yıl önce, 18 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Ferit için Batman'dan gelen anne Kadriye Yüksel de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Yüksel, oğlundan bu güne kadar hiç haber alamadığını belirterek, 6 yıldır çalmadık kapı bırakmadığını söyledi.

"Oğlum eğer yaşıyor ve sesimi duyuyorsan bize haber ver. Yeter ki sesini duyalım. Artık takatimiz kalmadı." diyen Yüksel, evladına en kısa zamanda kavuşmak istediğini ifade etti.

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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