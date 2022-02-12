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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

12.02.2022 14:26
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 894'üncü gününde sürüyor.

Batman'dan 2016 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ömer Orhan'ın kardeşi İrem Orhan da eyleme dahil oldu.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin çalıştığı oto yıkamacıdan zorla dağa götürüldüğünü söyledi.

Annelerden cesaret alarak eyleme katıldığını ifade eden Orhan, "Buraya, bir daha anne yüreği yanmasın, babaların boynu bükülmesin diye, susmaya mecbur kalan tüm annelerin sesi olmak için geldim." dedi.

Bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının kendilerine umut verdiğini belirten Orhan, ağabeyine kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini kaydetti.

Artık sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Orhan, "HDP'nin yaptığı terörden dolayı hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız. Binlerce sessiz anne ve babanın sesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Orhan, ağabeyinden geri dönmesini istedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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