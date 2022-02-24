Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

24.02.2022 12:55
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 906'ncı gününde sürüyor.

Hakkari'den 2013 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ferman Kılıç'ın ağabeyi Halil Kılıç da oturma eylemine dahil oldu.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin tarlada çalıştığını, hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

"Kardeşimi HDP kaçırdı, PKK'ya teslim etti." diyen Kılıç, kardeşini aradığını, fakat bulamadığını belirtti.

Eylemdeki aileleri televizyonda gördüğünü ve eyleme katılmaya karar verdiğini kaydeden Kılıç, birçok ailenin evladına kavuşmasının kendileri için de bir umut olduğunu dile getirdi.

Kılıç, "İnşallah, hepimizin evladı gelir, buradaki herkes evlatlarına kavuşur. Kardeşimi HDP'den istiyorum, onlar götürüp PKK'ya teslim etmiş." ifadelerini kullanarak, kardeşine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı DİYARBAKIR - Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:04:03. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement