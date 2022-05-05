Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

05.05.2022 15:00

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 976'ncı gününde sürdü.

4 yıl önce 29 yaşında dağa götürülen kızı Güneş için Kars'tan gelen baba Faik Karahan da oturma eylemine dahil oldu.

Karahan, gazetecilere, kızının bir fabrikada çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Kızından o günden sonra bir daha haber alamadıklarını ifade eden Karahan, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

Karahan, "Burada nöbetteyim. Annesi çok hasta. Gelsin, askerimize, polisimize teslim olsun. Kızım gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Kızım dön, gel bizi üzme." dedi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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