Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

12.05.2022 15:32
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 983'üncü gününde sürüyor.

8 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mahsum için Muş'tan gelen baba Mirza Güneş de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, evladının İzmir'e çalışmaya gittiğini ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun nerede olduğunu bilmediğini, şimdiye kadar kendisiyle hiç görüşmediğini anlatan Güneş, "Oğlum için geldim. Dağa götürülmüş. Evladım gelsin, teslim olsun. Evladım için sonuna kadar eylemde yer alacağım." dedi.

Bu arada, evlatları için eylemlerini sürdüren anneler, yağmur altında ıslanan ve yavrularıyla sığınacak yer arayan kedi ve 2 yavrusunu çadıra alarak, onların bakımını üstlendi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güneş, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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