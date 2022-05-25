Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

25.05.2022 16:14

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 996'ncı gününde sürüyor.

7 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen oğulları Mehmet için Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen anne Gülperi ve baba Esat Akdaş da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Akdaş, gazetecilere, oğluna kavuşmak istediklerini belirtti.

Akdaş, "Oğlum HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldı. Terör örgütü PKK'dan kaçmaya çalıştı ancak teröristler buna izin vermedi. Oğlumla konuştuk 'Baba beni kurtarın.' dedi. Oğlum Mehmet kaçıp, devlete teslim ol." dedi.

Anne Gülperi Akdaş ise oğluna Kürtçe seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

YORUMLAR
500
Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement