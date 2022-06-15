Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1017'nci gününde sürüyor.

15 yaşındayken dağa götürülen oğlu Serdar için İstanbul'dan gelen anne Hatun Yüceyurt da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Yüceyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, oturma eylemi yapan anneleri televizyondan izlediğini, kendisinin de eyleme katılarak sesini duyurmak istediğini söyledi.

Evladını çok merak ettiğini anlatan Yüceyurt, şöyle konuştu:

"Oğlumu aramaya geldim. Evladım 'futbol oynama gidiyorum' diyerek evden çıktı. Yıllardır haber alamıyorum. Oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceğim. Oğlum; beni görüyorsan, duyuyorsan askerimize, devletimize sığın. Evladımı HDP'den istiyorum."