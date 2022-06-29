Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

29.06.2022 14:45

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1031'inci gününde sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden 2016 yılında 15 yaşında dağa kaçırılan oğulları İsa Eslek için gelen anne Zeliha ve baba Abdulkadir Eslek de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Eslek, gazetecilere, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini ifade eden Eslek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Onun için buradayız. Eşimle birlikte bu nöbete devam edeceğiz. Allah'ın izniyle İsa'mız gelene kadar burada kalacağız. Umut ediyorum ki bu bayram inşallah İsa'mız gelir." dedi.

Anne Eslek de çocuğuna seslenerek, "Oğlum bizi duyuyorsan geri dön, seni kabul ediyoruz. Bütün anneler perişan olmuş. Çocuklar buradaki annelerini görüyorlarsa lütfen dönsünler." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı Ailelerin evlat nöbetine 303'üncü aile katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement