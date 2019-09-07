Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Isparta'da, Anadolu Kadın ve Aile Derneği ile İyilikte Yarışanlar Derneği üyeleri, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek verdi.

Anadolu Kadın ve Aile Derneği ile İyilikte Yarışanlar Derneği üyeleri, Mimar Sinan Camisi önüne gelerek "Hacire ana gibi tüm analar yalnız değildir." yazılı pankart açtı.

Burada grup adına açıklama yapan Anadolu Kadın ve Aile Derneği İl Temsilcisi Havva Saraç, HDP binası önünde nöbet tutan annelerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Nöbet tutan annelerin, HDP binasının önünde evlatlarına kavuşmak için beklediklerini ifade eden Saraç, "Tek istekleri var, kendilerinden alınan kaçırılan çocuklarına sağ salim kavuşabilmektir. Çocukları dağa götürülmüş bir annenin, babanın acısını anlamak öyle kolay değil. Çaresizce ölüm haberini alacakmış gibi beklemek dayanılmaz bir acı. Bu annelere yardım etmek insanım diyen herkesin boynunun borcudur." dedi.

" PKK'nın bitişini de bu anneler sağlayacaktır"

Acı çeken bir anneye saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Saraç, şöyle devam etti:

"Bir anne 'Bizler PKK'dan çok çektik' diyor. 'Bizleri korku ve baskıyla sindirdiler, 20 yıl önce PKK evdeki erkek çocuklarımızı tespit edemesin diye oğullarımızın ayakkabılarını bile saklardık diyor. Çocuklarımızın sonu ya cezaevi ya kara toprak olur' diyor. Üç beş ağaç için sokakları dükkanları yakıp, yıkıp yağmalayanlar, eşcinsellere özgürlük diye tepinenler, kürtaj hakkımızdır diye bağıranlar, kadın hakları diye çırpınanlar bugün nerede? Onlar sessizce beklesin biz asla susmayacağız. Biz bu zulme, bu bozgunculuğa asla sesiz kalmayacağız. Dağdan o evlatların inişi o anneler sayesinde olacak. PKK'nın bitişini de bu anneler sağlayacaktır. Hangi görüşten olursak olalım onların feryadına kulak verelim. Anneler yalnız değil, bizler hep birlikte onların sesi olacağız."

Şehit babası Şerafettin Öcal ise "Burada sadece anneler değil, bana göre babalar da olması lazım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuşma yapması için mikrofona davet edilen şehit annesi Kezban Öcal'ın gözyaşı döktüğü görüldü.