Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için Trabzon'dan gelen Abdullah Özer, beraberinde getirdiği Türk bayrağını ailelerle açtı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Ailelere destek için Trabzon'dan gelen Abdullah Özer, eylemi sürdüren anne ve babalarla görüştü.

Desteklerini belirten Özer, eyleme katılan baba Rauf Biçer ile beraberinde getirdiği Türk bayrağını açtı.

Eyleme katılan baba Şevket Altıntaş, Türk bayrağını öptü. Özer, daha sonra bayrağı aileler adına Rauf Biçer'e hediye etti

Aileler bu sırada, alkışlarla "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganı attı.

Baba Biçer de "Bu bayrak inşallah hiçbir zaman inmeyecek. Çanakkale Savaşı'nda başardık, her zaman başaracağız." dedi.

"Şehit annesi olarak annelerimizin yanına uğramak istedim"

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de düzenlediği saldırıda oğlu Eren'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da anneleri ziyaretinde, sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Eronat, "Bir şehit annesi olarak annelerimizin yanına uğramak istedim. Evlat acısı yaşamış bir anne olarak, evladını kaybetmiş, kaptırmış bu annelerin acılarını yakinen bildiğim için onlarla selamlaşmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Anneler de terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, çocuklarını kurtarıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

15 Temmuz gazisinden ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı, Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan 15 Temmuz gazisi Metin Doğan da ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Annelerin acılarını paylaşmaya geldiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bu annelerin yavrularını ellerinden alanlar aynı zamanda yaşama içgüdülerini de aldılar. Bu direkt cinayet demektir. Çocukları alındığı için yaşayan ölüler. Bizler doğarken anne babamızı, ırkımızı, cinsiyetimizi, ten rengimizi seçemiyoruz. Bizi ortak kılan hepimizin Müslüman olması, tüm Müslümanlar kardeştir. Ben Türk evladıyım, Türk genciyim ama Kürt annelerin acılarını paylaşmak için buraya geldim. Selahaddin Eyyubi'nin çocukları Haçlı ordusuna asla asker olamaz. 15 Temmuz'da o tankın altına neden yattıysam, bugün de aynı neden için buradayım. O gün insanlar ölmesin diye yatmıştım. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek demektir. Birbirimize karşı kazanacak zaferimiz yok ama birlikte kazanacağımız bir sürü zaferimiz var."

"Bu çığlıklar kutsaldır"

Malatya'da faaliyet yürüten Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇDER) Başkanı Ayşe Ece Budan ve dernek üyeleri de aileleri ziyaret etti.

Dernek başkanı Budan, annelerin çığlığını duyduklarını, onların haklı ve kutsal çığlığına ses olmaya, moral desteği vermeye geldiklerini ifade etti.

Uluslararası tüm mecralara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi'ni hatırlattıklarını aktaran Budan, şöyle konuştu:

"Demokrasi kavramını her daim kullanan tüm mahfilleri, demokrasi ve hukuk kapsamında sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Anne çığlığı dinlenmelidir. Bu çığlıklar kutsaldır, haklı talepler olarak tarihteki yerini almıştır. Maşeri vicdan harekete geçmelidir."