Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

43 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek ziyaretinde bulundu.

Milli Türk Talebe Birliği Heyeti Başkanı Bursa Bölge Koordinatörü Samet Enes Öztürk, annelerin mübarek ellerini öpmeye, gövdelerini onlara siper etmeye geldiklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar çok canlar yaktığını, çok anneyi yavrusundan ayırdığını belirten Öztürk, oturma eylemi yapan anaların gözyaşının terörün ateşini söndüreceğini aktardı.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Anaların gözyaşı PKK'yı da HDP'yi de boğacaktır. Herhangi bir orman yangınında bile hükümete, Cumhurbaşkanımıza saldıran sözde aydınlar, sanatçılar, barış bildirisine imza atan sözde akademisyenler bugün burada analarımızın bu çığlığı karşısında sessizler. Tepki vermeyip, üç maymunu oynuyorlar. Kendilerine 'aydın' diyenlerin bu suskunluklarını kınıyoruz. PKK'ya da HDP' ye de tek mesajımız şudur, anaların gözyaşında boğulacaksınız. Terörün ateşi sönmeye mahkumdur. Terör bu topraklarda bitecektir."

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Yoldaş da Türkiye'nin terör örgütüne boyun eğmeyecek bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Yavrusunu terör örgütüne kaptırmak istemeyen veya elinden kurtarmak isteyen onurlu anne ve babaların her zaman yanında olacağız, desteğimizi üzerlerinden eksik etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anneleri, Malatya'dan gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri ile Karacadağ bölgesinde oturan Şahinan ailesi mensuplarının da yer aldığı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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