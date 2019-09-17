Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı üyesi bir grup, HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek vererek, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Atatürk Caddesinde toplanan grup, Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek mesajı içeren pankart açtı.

Sloganlarla annelere destek veren grup, HDP'nin kapatılması için de imza kampanyası başlattı.

Vatan Partisi Antalya Öncü Kadın İl Başkanı Jale Yatbaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 gün sürecek kampanya sonunda toplanan imzaların, partisinin genel merkezi aracılığıyla TBMM'ye gönderileceğini bildirdi.

Terörle mücadelede annelerin kararlığının önemine işaret eden Yatbaz, "HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemlerini başlatan Hacire ananın yaktığı ateş, bu mücadeleye mağdur tarafın doğrudan devlet tarafında yer almasını getirdi. Kadınlar işin içine doğrudan girdi. Bölücülüğe karşı vatan cephesi işte şimdi tamamlandı, sağlamlaştı." diye konuştu.

Yatbaz, HDP'nin kapatılması için başlattıkları imza kampanyasına destek çağrısında da bulundu.