Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere Muş'tan Bidri ve Elmani ailesinin temsilcileri ve Tunceli'den gelen Memur Sen ve Eğitim Bir Sen üyeleri destek ziyaretinde bulundu.

Muş'tan Bidri ailesinin temsilcileriyle eylem yapan annelere destek için geldiklerini kaydeden Elmani ailesinin temsilcilerinden Cezmi Asyalı, annelerin sesi olmak istediklerini için geldiklerini söyledi.

Asyalı, Devletini seven bütün insanların bu annelere destek vermesi lazım. İnşallah bu ses bütün Türkiye'ye yayılır. Dağa kandırılarak götürülen bütün annelerin çocukları için buraya gelmesini istiyorum." dedi.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen üyeleriyle Tunceli'den gelerek destek ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Tunceli Memur Sen İl Temsilcisi Bülent Kar da Tunceliden bütün anne ve babaların selamını çocukları için oturma eylemi yapan annelere getirdiklerini ifade etti.

"Burada ki annelerin çığlığının ve haykırışının farkındayız." diyen Kar, "Benim çocuğum bir gün ateşleniyor, sabaha kadar bekliyorum ateşinin düşmesi için, sabaha kadar uyuyamıyorum. Düşünün burda anneler var. Yıllardır çocuğundan ölü müdür, sağ mıdır diye haber alamıyor. Ne durumda bilmiyor. İnsan kendini onların yerine koyunca dizlerinin bağı çözülüyor." şeklinde konuştu.

Annelere her kesimden destek verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kar, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'nin buna ses vermeki lazım. Tüm Türkiye'nin buna destek olması lazım. Sporcusundan, sanatçısına, akademisyenine kadar herkes ses vermeli. Biz burada ne kadar büyük bir tepki verirsek bu problem en kısa zamanda çözülür."

Oturma eylemine bir anne daha katıldı

Annelerin oturma eylemine Batman'dan katılan Zehra Çak'ın 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından 18 yaşında kaçırılan oğlu Azat Çak için oturma eylemine katıldığı öğrenildi.