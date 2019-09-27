Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

1 saat önce

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Bitlis'ten gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri de anneleri ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Köstekçi, sivil inisiyatifin önemli bir adım teşkil ettiğini, bu konuda ciddi bir başarının söz konusu olduğunu söyledi.

Kadınların bu cesaretinin, gösterdikleri gayretin herkeste umut uyandırdığını dile getiren Köstekçi, "Terör bitecekse anaların eliyle bitecek. Biz buna canıgönülden inanıyoruz. Annelerin yanındayız. Bu cesaretin artarak devam etmesini tüm Türkiye'ye yayılmasını ve bölgenin üzerinde bir kara bulut olan terörün analar vasıtasıyla bitmesini istiyoruz. Biz bu gayeyle buradayız. Annelere desteğimiz sürecek. Rabb'im yardımcıları olsun, gayretlerini artırsın." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik güçlerine teslim olan terörist: HDP'liler PKK'dan para aldı
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]