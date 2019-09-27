Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ile Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Aslan, anneleri ziyaret ederek onlara gül verdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, yüreği yanan annelerin fiilen, kalben ve dualarla yanlarında olduklarını belirtmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çok fazla söze gerek yok. Onların duruşunu tebrik ediyoruz. Tüm Türkiye şu anda onların yanında. İki gün önce bütün Türkiye'de annelerimiz onların yanında olduklarını tüm dünyaya haykırdılar. İnşallah anneler bu işi başaracaklar ve çocuklarına kavuşacaklar. Buna inanıyoruz. Bu mücadelede onların yalnız olmadığını gösterme anlamında Memur-Sen olarak bugün yine yanlarındayız, buradayız. Sonuna kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Anneleri ziyaret eden Grup Tillo'dan Mustafa Kadaş ise uzun süredir evlatları için eylem yapan ve direniş gösteren annelere destek olmak amacıyla geldiklerini ifade ederek terör olaylarında cesaret edip tepki göstermeyenlere karşı kahraman annelerin canları pahasına evlatları için burada bir duruş sergilediğini söyledi.

Annelerin yanında olduklarını dile getiren Kadaş, ellerinden geldiğince annelere destek olmaya devam edeceklerini aktardı. Kadaş, şöyle konuştu:

"Demek ki yüreği yanan bir anne dünyadaki bütün güçlerden daha güçlüdür. Bu nedenle bu annelerimizi tebrik ediyorum. Haklı direnişlerinde onların yanındayız. HDP'liler bir yıl önce televizyonlarda, 'Devlet 20 yaşındaki çocukları zorla askere götüremez.' diyorlardı. Bugün 10 yaşındaki çocukları anne ve babasından izinsiz hangi hakla dağa götürürsünüz? Sizin evlatlarınız yok mu? Ama etme bulma dünyasıdır."

Öte yandan oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri zaman zaman "Kahrolsun HDP" sloganı attı.