Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

1 saat önce

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Bitlis'ten gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kanaat önderleri de anneleri ziyaret ederek, onlara destek mesajında bulundu.

Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Köstekçi, sivil inisiyatifin önemli bir adım olduğunu, ciddi bir başarının söz konusu olduğunu söyledi.

Kadınların bu cesaretinin kadınların gösterdiği gayretin herkeste umut uyandırdığını aktaran Köstekçi, şöyle konuştu:

"Terör bitecekse anaların eliyle bitecek. Anaların eliyle bitecektir. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Annelerin yanındayız. Bu cesaretin artarak devam etmesini tüm Türkiye'ye yayılmasını ve bölgenin üzerinde bir kara bulut olan terörün analar vasıtasıyla bitmesini istiyoruz. Biz bu gayeyle buradayız. Annelere desteğimiz sürecek. Rabbim yardımcıları olsun, gayretlerini artırsın."

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:20 Kaynak: AA
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