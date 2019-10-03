Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan "Diyarbakır anneleri"nin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Bingöl'den kanaat önderleri, Kocaeli ile Sakarya'dan vatandaşlar ile Diyarbakır'dan kız Kuran kursu öğrencileri anneleri ziyaret etti ve onlara desteklerini iletti.

Hamidiye Yatılı Kız Kuran Kursundan gelen öğrenci, öğretici ve velileri anneleri ziyaret etti, Kuran okudu ve dua etti.

Kurs öğreticisi Semra Çiftçi, annelerin acılarına ortak olmak için öğrenci ve velilerle geldiklerini, anneler için dua ettiklerini söyledi.

Çiftçi, "İnşallah, Rabb'im annelere yardımcı olur, evlatları sağ salim yanlarına döner. Hiçbir anne istemez çocukları böyle olsun. Artık annelerin ağlamasını istemiyoruz. Dileğimiz, hiçbir anne ağlamasın, bu yönde dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatan bize emanet"

Çiftçi, öğrencilerin başörtüsünde yer alan Arapça "Vatan" ve Türkçe "Bize emanet" yazılarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Kuran kurslarında yetişen kızlarımız ileride bir anne olacak. Onların yetiştirdiği evlatlar da inşallah hayırlı evlatlar olacak. Vatanı da onlara emanet edeceğimizden bu nedenle başörtülerinde 'Vatan bize emanet' yazılıyor."

Anneleri Bingöl'den ziyarete gelen yaklaşık 25 kişilik heyetten oluşan kanaat önderleri adına konuşan Atik Korkutata da aileleri hak davasının haklı mensupları olarak gördüklerini söyledi.

Başta Bingöl Valisi Kadir Ekinci olmak üzere bütün Bingöllülerin selamlarını ailelere ilettiklerini aktaran Korkutata, "Allah yar ve yardımcıları olsun. Devlet, millet, ümmet birliği, vahdeti için o kuvvet ve kardeşlik pekişsin diye dua ediyoruz, hakkı orada görüyoruz. Birlik ve berberlikten kuvvet doğar. Allah bizimle beraberdir inşallah." ifadelerini kullandı.

Kocaeli ve Sakarya'dan anneleri ziyarete gelenler de ailelere destek açıklamasında bulundu.