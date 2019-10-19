Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

1 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle annenin 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 47 gündür bekleyişlerini sürdüren anneleri ziyaret eden Çorum ve Malatya'dan gelen bir grup kadın da annelere desteklerini dile getirdi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Hadise, İstanbul'u terk eden annesini ikna edemedi
MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane Terör örgütünün "kimyasal silah" yalanı ortaya çıktı! Kazan ve tişörtü alev almış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 20:04:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]