Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan Hatay Sivil İrade Platformu üyeleri, Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, desteklerini iletti.

Platform adına açıklama yapan Salih Bayar, annelerin başlattığı bu eylemi desteklediklerini belirterek, "Rabbimden bir an önce evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum." dedi.

Bayar, aralarında Hristiyan, Alevi, Arap üyeler de bulunduğunu dile getirerek Diyarbakır annelerine desteklerini ifade eden bir plaket verdi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de açıklamalarıyla ailelerin yanında yer aldıklarını belirtti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinden gelen Muhtarlar Derneği üyesi 23 muhtar ailelerle görüştü, onlara Karadeniz'e özgü şal hediye etti.

Muhtarlar adına açıklama yapan Bayram Şahin, çocukları dağa kaçırılan annelere destek için Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Annelerin 61 gündür eylem yaptığına işaret eden Şahin, ziyaret gününü bu nedenle Trabzon'un plakası olan 61. güne denk getirdiklerini aktardı.

Şahin, "Bu günde vereceğimiz desteğin daha anlamlı olacağını düşündük. Hepsi bizim annemiz. Hiç kimse evladından ayrı kalmak istemez. Bundan önce bir ailemizin evladı geldiği gibi inşallah bu ailelerin de sevineceği, yüzlerinin güleceği günün geleceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bundan umutluyuz." diye konuştu.