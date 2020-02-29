Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ ile Ağrı'dan oğlu İdris için gelen Altun Bozkurt da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kamile Küçükdağ, yaptığı açıklamada, eylemdeki anneleri televizyondan görüp kendisinin de oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

"Oğlumu kandırdılar, götürdüler. 15 yaşındaydı, küçüktü anlamıyordu. 12-15 yaşındaki çocuğun beyni yıkanıp götürülmez." diyen Küçükdağ, "Sadece oğlumu istiyorum, başka bir isteğim yok. İnşallah herkesin evladı gelir benim de gelir. İki çocuğumu evde bırakıp geldim. Oğlum gelmeden dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Altun Bozkurt da Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 9 ay önce ortadan kaybolduğunu anlattı.

Oğlunun kandırılarak dağa gönderildiğini dile getiren Bozkurt, "Oğlumu götürenlerden istiyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum devlete teslim olsun. Allah devletimizin, polisimizin ve askerimizin eksikliğini vermesin. Evladım gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğim." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Adana, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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