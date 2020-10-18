Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

18.10.2020 12:19
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine iki aile daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine iki aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, Tunceli'den oğlu Çetin için gelen baba Düzgün Özkan ve Şanlıurfa'dan kardeşi Çetin için gelen ağabey Ahmet Kurt da dahil oldu.

Oğlunun 2014'te HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Özkan, Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan izlediğini, oğluna sesini duyurmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlundan haber alamayınca HDP İl binasına gittiğini ve olumsuz cevap aldığını anlatan Baba Özkan, "Duyduğum kadarıyla çocuğum Suriye'de. Bu çocukları HDP kandırmasa, kim dağa götürebilir? Onlar çocuklarımızı dağa götürdüler. Ellerini bu çocukların üzerinden çeksinler. Bu anneler burada ağlamasın. Artık buna 'yeter' diyoruz. Çocuğumun annesi 2 sene önce onun hasretinden vefat etti." ifadelerini kullandı.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Özkan, "Oğlum korkma, devlet arkamızda. Hiçbir şey olmaz. Ben de yanındayım. En yakın zamanda teslim olmanı istiyorum." dedi.

Kardeşi Çetin Kurt'un 2013'te HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten ağabey Kurt, kardeşine sesini duyurmak için eyleme dahil olduğunu söyledi.

Çetin kaçırıldığından beri kendisinden haber alamadıklarını aktaran ağabey Kurt, "HDP önünde eylem yapan anneleri gördüm, buraya geldim. HDP'lilerden kardeşimi istiyorum. Onlar kardeşimi götürdüler, onlar getirecek. Kardeşim gelene kadar burada eylemime devam edeceğim." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Tunceli, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika

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