DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

24.12.2020 12:39

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 479'uncu gününde devam ediyor.

Siirt'ten gelen baba Ziver Çelik 3 ay önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Ferhat, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden oğlu Kerem Çakan ile gelen anne Nadire Çakan da 8 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan evladı Muhammed için eyleme dahil oldu.

"Artık dayanamıyorum"

Baba Ferhat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, evladının İstanbul'da inşaatta çalıştığını, işe gitmediği gün arkadaşlarının yanına gitmek için evden ayrıldığını ve kendisine bir daha ulaşamadıklarını söyledi.

Evladı için eyleme katıldığını dile getiren Çelik, "Ferhat oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Boş bir yoldur. Devletimiz, polisimiz, askerimiz, bütün personelimiz, Cumhurbaşkanımız olsun hepsi arkamızda. Sana hiçbir zarar gelmez. Artık dayanamıyorum. Baban seni inşaatlarda büyüttü. Canım yanıyor oğlum. Babanı duyuyorsan gel." diye konuştu.

Çocuğunun kaldırıldığını, dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade eden Çelik, şunları belirtti:

"Oğlumdan elinizi çekin. Sonuna kadar evladım için direneceğim. Benim için artık geri dönüş yok. Allah herkesin çocuklarına yardımcı olsun. Canım yanıyor. Bir tek anne baba anlar bunu. Evladımı inşaatlarda çalışarak büyüttüm. Ne olur, onu rahat bırakın. Gönderin evladımı. Başka bir derdimiz yok. Sadece oğlumu istiyoruz. Başka can yanmasın. Kendi kararımla buraya geldim. Çünkü canım yanıyor. Oğlumu geri getirmek için buradayım. Annesi vefat etti. Annesi bile yok. Benden ne istiyorsunuz, artık yeter."

Anne Nadire Çakan da Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlu Ferhat için eyleme katıldığını dile getirerek, "Oğlum gitti ardından babası da onun acısına dayanamayarak öldü. Acı çekiyoruz. Oğlum gel, baban da öldü. Tek kaldım." dedi.

İlkokulda okuyordu

Ağabey Kerem Çakan ise kardeşi için katıldıkları eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini anlatarak, kardeşinin ilkokulda okuduğu sırada kaçırıldığını bildirdi.

Kardeşine kavuşmak istediklerini, annesinin her gün gözyaşı döktüğünü aktaran Çakan, "Kalleşlerin yaptığı tek şey küçük çocukları kandırmak. Ne kadar aile varsa buraya gelsin. Babam kardeşimin acısından dolayı vefat etti. Bütün aileler gelsin. Kardeşleri, çocukları için herkesi buraya davet ediyorum. Bilsinler ki kimse sahipsiz değil. Devletimiz burada. Kardeşim gel, orası senin yolun değil. Senin yolun burası devletimizin yanı." ifadesini kullandı.

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Kerem Çakan, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika


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