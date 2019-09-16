Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

57 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan İran'dan 5 aile daha dahil oldu.

Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti.

Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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