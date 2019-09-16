Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eylemine katılan Vahide Sunar, yaptığı açıklamada, oğlu Ahmet'ten 5 yıldır haber alamadığını, dağa kaçırıldığını düşündüğünü söyledi.

"Oğlum 2014 yılında 17 yaşındayken Diyarbakır'ın Dicle ilçesine çalışmak için gitti. O günden beri kendisinden haber alamadım. PKK'dan şüpheleniyorum." diyen Sunar, televizyonda evlatlarına kavuşma ümidiyle eylem yapan anneleri görerek, oturma eylemine katılmak için geldiğini belirtti.

Sunar, oğlunun yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediğini dile getirerek, "Buradaki aileleri gördüm, cesaret aldım ve geldim. Engelli çocuğum var. Fırsat buldukça HDP il binası önüne gelerek eyleme katılacağım." dedi.

Ailelerden HDP'lilere tepki

Öte yandan dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, partililerin kendisine hakarette bulunduğunu iddia ederek, parti binasına girmek istedi.

Bunun üzerine araya giren güvenlik güçleri, Akkoyun'u sakinleştirmeye çalıştı.

Yeğeni için oturma eylemi yapan, HDP önünde yaşanan gerginlikte HDP'lilere ve PKK'ya tepki gösteren Muhittin Avunan da "Askerimize, polisimize silah sıkıyorlar, benim polisime, askerime silah sıkmasınlar, dara gelince de hemen polisi çağırıyorlar, çağırmasınlar o zaman. Gidiyorlar PKK'ya YPG'ye sığınıyorlar. Benim yeğenim asker, 4 ay askerlik yaptı, kaçırdılar. Asker olmasa polis olmasa biz bu memlekette nasıl yaşayacağız? Burayı Suriye gibi yapacaklar. Vallahi de billahi de Suriye gibi yapacaklar." dedi.