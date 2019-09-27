Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İstanbul'dan gelen bir anne daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

İstanbul'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelen anne İmmihan Nilifırka da, HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapıyor.

Nilifırka, yaptığı açıklamada, İstanbul Sultangazi'den geldiğini, 22 yaşındaki oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Evladının Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiyken 4 yıl önce kaçırıldığını dile getiren Nilifırka, oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını, onu çok özlediğini belirtti.

Nilifırka, " 21 Mart'ta evde yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Sonra haber alamadık. 2 ay kalmıştı mezun olmasına. Hiç haber yok. Her yere gittik. Hem annelere destek vermek hem de oğluma kavuşurum diye geldim. Bu eylem oğluma kavuşmak için ışık olur diye geldim." dedi.