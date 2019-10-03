Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

1 saat önce

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Ağrı'dan gelen bir anne daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor, System.String[]

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Ağrı'dan gelen bir anne daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla Diyarbakır'a gelen anne Süheyla Demir de evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Anne Demir, yaptığı açıklamada, kızı Hayal'in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi.

Köyde yaşadıklarını, kızlarının ise merkezdeki bir lisede okuduğunu, pansiyonda kaldığını anlatan Demir, "Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Konuşurken zorlanıyordu, bir daha da aramadı." dedi.

Kızı Hayal'e seslenen anne Demir, "Lütfen Hayal, ailene dön. Burada seni bekliyoruz, sen bizim kızımızsın. Hiçbir şey, hiç kimse için hayatını mahvetmene değmez. Dönüp gel, bu acıyla yanan yüreğimize bir su serp. Bizi duyuyorsan küçük kardeşinle seni almaya geldim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bütün anneleri yanlarında görmek istediklerini belirten Demir, "Sizler de annesiniz, lütfen bize arka çıkın. Bize arka çıkın ki evlatlarımız dönsün, gelsin. Acımıza destek olun, bize katılın. Herkesi bekliyoruz. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, artık dayanamıyoruz." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ağrı, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu
Amerikalı anne canlı yayında bir aylık bebeğinin yüzüne sigara dumanı üfledi Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı Elektik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]