Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

1 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan da oturma eylemine katıldı.

Anne Ceylan, yaptığı açıklamada, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan, "Oğlum 'Suriye'deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem.' dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı." ifadelerini kullandı.

Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil ki. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler bu kadar seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona açık. O bizim her şeyimiz. Gecemiz, gündüzümüz belli değil. Allah ciğerimi yakanların ciğerini yaksın."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı
22 yaşındaki genç kızın ölümü, intihar çıktı 20 yıllık birikimi, sel felaketinde 1 gecede yok oldu Galatasaray -Fenerbahçe derbisi yeni bir rekora imza attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:58:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]