Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için eyleme katılan anne Hatice Ceylan, yaptığı açıklamada, oturma eylemine katılmasındaki tek amacının oğlunun sağ salim geri getirilmesi olduğunu söyledi.

Oğlunun hafızlık eğitimi gördüğü sırada kaçırıldığını ifade eden Ceylan, hayatlarının cehenemme döndüğünü dile getirdi.

Kaçırılmasından sonra yaklaşık bir buçuk yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını ve Suriye'de olduğu bilgisini verdiğini dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

"Oğlum Suriye'de fakat *nerede olduğumu söyleyemem' dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı, tek başına değildi. HDP önüne oğlumun gönderilmesi için geldim. Başka bir isteğimiz yok. Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Çocuğun askere gider, oraya gidersin görürsün. Oğlun arar sorar, rahat gidip gelebilirsin. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyorlar. Oğlumuz onların köleleri değil ki. Çocukalarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler. Madem bu kadar seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyorsa, duyuyorsa kapımız ona açıktır, o bizim her şeyimiz. Ne gecemiz, ne gündüzümüz belli değil. Benim ciğerimi koparan onun da ciğeri kopsun. Allah onların ciğerini de yaksın inşallah. Kim olursa olsun, benim babam bile olsa benim ciğerimi yakmışsa o da yansın. Bin beterini yaşasın.