Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi 80. gününe girdi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden, 4 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin için gelen Mehmet Aytekin de eyleme dahil oldu.

Aytekin yaptığı konuşmada, kardeşinin İstanbul'da inşaatta çalışırken dağa kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır haber alamadığı kardeşi için oturma eylemine katıldığını ifade eden Aytekin, "Kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Gittikten 4 ay sonra kısa bir görüşme yaptık. Yerini söylemedi, sadece iyi olduğunu söyledi. Ondan sonra bir daha görüşemedik." diye konuştu.

"Aileleri mağdur etmesinler"

Annelerin oturma eylemini televizyon haberlerinde izlediğini, sesini duyurmak için oturma eylemine katıldığını belirten Aytekin, "Bir an önce eve dönsün. Annesini ve bizi düşünüyorsa dönmesini istiyorum. HDP'ye çağrım, aileleri mağdur etmesinler. 80 gün az değil. Millet işini gücünü bırakıp, burada oturuyor. HDP'nin bunu duyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar genç dağda boşu boşuna ölüyor"

Aytekin, terör örgütünün çocukları ölüme sürüklediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Siyaset dağda yapılmaz. Bu kadar genç dağda boşu boşuna ölüyor. Suriye'de ziyan oluyorlar. Bir tek kardeşim için demiyorum. Bir sürü genç bu durumda. Dönmelerini istiyorum. 2014 yılında böyle bir oturma eylemi yapıldı. Birçok kişinin ailesine döndüğünü duydum. Dağda çocuğu, akrabası olan varsa gelsin buradaki oturma eylemine katılsın."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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