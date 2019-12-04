Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 93'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için Diyarbakır'a gelen Vahide Çiftçi'nin (36) de dahil olmasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 58'e yükseldi.

Çiftçi, kızının 2017 yılında köylerinden PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızının kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Örgüt zorla kızımı kaçırdı. Bir grup köye geldi, onlara 'Kızım nerede?' diye sordum, 'Biz kaçırdık.' dediler." diye konuştu.

Çiftçi, kızından 2 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

"Kızımı istiyorum. Şimdi nerededir, bilmiyorum. Onu çok merak ediyorum, acı çekiyorum." diyen Çiftçi, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını kaydetti.

Çiftçi, "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım devlete teslim ol. Seni çok özlemişim. Her gün senin için ağlıyorum." ifadelerini kullandı.