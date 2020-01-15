Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 135'inci gününe girdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için gelen anne Hatun Karaman da oturma eylemine dahil oldu.

Karaman, Kürtçe yaptığı açıklamada, o dönem lise öğrencisi olan kızının dershaneye gidişinin ardından eve dönmediğini söyledi.

Kızını yaptıkları tüm aramalara rağmen bulamadıklarını ifade eden anne Karaman, "Kızımı kaçırdılar, onun peşindeyim. Kızımın dönmesini istiyorum. Hastayım, artık dayanamıyorum. Kızımın hasretinden hastayım, bütün saçlarım döküldü. Sabahlara kadar uyuyamıyorum." dedi.

"Artık dayanacak gücüm kalmadı"

Televizyondan oturma eylemi yapan annelerin evlatlarına kavuştuğunu izlediğini belirten Hatun Karaman, şöyle konuştu:

"Çocukların gelişi bana umut oldu. Burada oturan anneleri görünce onlara katılmaya karar verdim. Bir umut belki kızım gelir. Kızımı HDP'den istiyorum. Kızımdan 5 yıldır haber alamadım. Kızım, gelmeni ve teslim olmanı istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı."

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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