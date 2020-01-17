Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce dağa kaçırılan yeğeni Besna için gelen amca Vahap Kaplan da oturma eylemine katıldı.

Kaplan, yaptığı açıklamada, yeğeninin annesinin hayatta olmaması ve babasının da hasta olmasından kendisinin eyleme katıldığını söyledi.

"Yeğenim Besna 2013'te tarlada çalışırken teröristler tarafından kaçırıldı. Bir daha da bir haber alamadık." diyen Kaplan, "Besna'nın annesi hayatta değildi. Besna hem tarlada çalışıyordu hem de kardeşlerine bakıyordu, bu vicdansızlık, insanlık dışı bir şey. Allah'tan reva mıdır annesiz 13 yaşındaki bir kız çocuğunu böyle kaçırmak. Ne kazandıracak?"

Artık tüm Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü gördüğünü belirten Kaplan, yeğenini almadan eyleme son vermeyeceğini aktardı.

Kaplan, yeğenine "geri dön" çağrısı yaptı.