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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Muş'tan gelen iki aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Muş'tan gelen iki aile daha katıldı

03.02.2022 13:55

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül

2019'da başlattığı oturma eylemi, 885'inci gününde sürüyor.

Ali-Kevser Uyğaç çifti, 8 yıl önce 11 yaşında dağa kaçırılan kızları Rozerin için ağabey Ayhan Karakaya da İstanbul'dan 8 yıl önce 26 yaşında kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Gülüzar için Muş'un Bulanık ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil oldu.

Baba Uyğaç, gazetecilere, kızından bugüne kadar haber alamadığını söyledi.

Kızına kavuşmak istediğini ifade eden Uyğaç, "Kızımı istiyorum. Kızım gel devlete teslim ol. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

Ağabey Ayhan Karakaya ise kız kardeşinin kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, kardeşini almadan gitmeyeceğini aktardı.

Karakaya, "Kız kardeşimi HDP kandırdı, dağa kaçırdı. Gelsin teslim olsun, evine gelsin. Gelmesini çok istiyorum." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Muş'tan gelen iki aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Muş'tan gelen iki aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Muş'tan gelen iki aile daha katıldı

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Muş'tan gelen iki aile daha katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Muş'tan gelen iki aile daha katıldı - Son Dakika
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