Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne evladını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne evladını kaybetti

17.01.2023 13:23

Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne evladını kaybetti Hacire anne oğlunu örgütten kurtarmak için hayatını ortaya koydu, oğlu ailesinin yanına dönüp kendini yaktı Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK'ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol...

Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne evladını kaybetti

Hacire anne oğlunu örgütten kurtarmak için hayatını ortaya koydu, oğlu ailesinin yanına dönüp kendini yaktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK'ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar(24), kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Hacire Akar, 3 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçerek HDP ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başkaldırıp evladını istemişti ve evladına kavuşup evlendirmişti. Akar'ın duruşu örgütte çözülmeleri hızlandırırken, 39 örgüt mensubunun da güvenlik güçlerine teslim olmasına önünü açmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
'Evlat nöbeti'ni o başlatmıştı! Hacire annenin terör örgütünden kurtardığı evladı feci şekilde canına kıydı 'Evlat nöbeti'ni o başlatmıştı! Hacire annenin terör örgütünden kurtardığı evladı feci şekilde canına kıydı Hacire Akar'da HDP'ye Kürtçe beddua: 'HDP'nin evi yıkılsın, kör olsun' Hacire Akar'da HDP'ye Kürtçe beddua: 'HDP'nin evi yıkılsın, kör olsun'

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne evladını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Galatasaray çok büyük oynuyor! Dünya yıldızının formayı giymeyi an meselesi
15:27 Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen İmamoğlu'na bir destek ziyareti daha! 60 kişi toplanıp gittiler
17:35 Uzmanlardan EYT'lilere "Kod 29" uyarısı! Bu detayı atlayan binlerce liralık tazminatından olur
16:40 3 kızını başından vurarak öldüren müezzinden akıllara durgunluk veren savunma: Çocuklarımı sevmediğim iftira
17:22 Togg'a alım garantisi verildi! İşte kamunun alacağı araç sayısı
17:17 Bu teklifi reddetmek imkansız! Fenerbahçe taraftarının göz bebeği dev lige gidiyor
17:07 Son Dakika: İlhan Palut'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu
16:39 Dedesinin acı haberini alan genç kız gözyaşlarına boğuldu
16:54 Sokaktaki kedilere acımasız tuzak! "Motorumu kirletiyor" bahanesiyle çivili tahta hazırladı
16:53 İstanbul'da kuvvetli fırtına alarmı! İGDAŞ'dan "Kesinlikle yapmayın" uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2023 18:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne evladını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement