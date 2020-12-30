Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

30.12.2020 11:01

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde 485 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılda da çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemlerini sürdürecek.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde 485 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılda da çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemlerini sürdürecek.

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde günden güne yeni ailelerin katılmasıyla sayı 182'ye ulaştı.

Diyarbakır anneleri, soğuk ve sıcak havaya, yeni tip koronavirüse ve terör örgütü yandaşlarının tehdit ve hakaretlerine rağmen yılmadan 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdürüyor.

Tüm Türkiye'ye seslerini duyuran ve toplumun birçok kesiminden desteğini alan anneler, eylemleri ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde 22 ailenin evladına kavuşmasından da güç alarak, yeni yılda da eylemlerini sürdürerek çocuklarına kavuşmayı diliyor.

"İnşallah 2021'de hiç bir çocuk dağda kalmayacak"

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek "evlat nöbeti"ne katılan Türkan Mutlu, AA muhabirine, HDP'liler aracılığıyla terör örgütüne kaçırılan üniversite öğrencisi kızı için 1 yılı aşkın süredir il binası önünde olduğunu söyledi.

Her gelen evlatla buradaki annelerin yüzünün güldüğünü belirten Mutlu, "İnşallah 2021'de biz de çocuklarımızı bu kapıdan alacağız." dedi.

Oturma eylemini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu aktaran Mutlu, 7 yıldır kızına hasret kaldığını belirtti.

Mutlu, "HDP benim ciğerimi benden kopardı, götürdü. Ceylanımı istiyorum. Onu alana kadar da buradan ayrılmam. İnşallah 2021'de hiçbir çocuk dağda kalmayacak. Kızım, seni aldıkları kapıdayım. Sen orada üşüyorsun, ben burada üşüyorum. Ceylanım kurban olurum dön." ifadelerini kullandı.

"2021'de biz de evlatlarımıza kavuşacağız"

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar da yeni yıla evlatlarına kavuşma ümidiyle gireceklerini dile getirdi.

"Allah'ın izni, devletimizin gücüyle 2021'de biz de evlatlarımıza kavuşacağız. Biz de mutlu olacağız." diye konuşan Sancar, evladı için yüreğinin yandığını aktardı.

Kızının kokusuna hasret kaldığını anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Herkes uyansın, gelsin evlatlarını istesin. Yüreğimiz, canımız yanıyor. 9 yıldır canımdan bir parça aldılar. Herkes uyansın artık. Çocuklar, annelerinin, babalarının kucağına dönsün. Bütün anneleri de buraya davet ediyorum. Gelsinler evlatlarını PKK'dan, HDP'den istesinler, artık hiç bir annenin yüreği yanmasın."

"Yeter bitsin bu hasretlik"

Anne Fatma Akkuş ise 2021 yılının memlekete sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, çocuklarını almadan HDP İl binası önünden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Akkuş, "Tüm çocuklara sesleniyorum. Orası sizin yeriniz değil. Memleketinize, kendi bayrağınızın altına dönün. Evinize, annenize babanıza dönün. Yeter bitsin bu hasretlik. İnşallah 2021 hayırlı olur. Bütün çocuklarımızı alırız." diye konuştu.

"Artık çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka da yeni yıla evlatlarına kavuşma ümidiyle gireceklerini ifade etti.

"Biz de onlar gibi kavuşuruz, o sevinci biz de yaşarız inşallah. Eylemimizi sürdürüyoruz. Yaz, kış, pandemi demeden devam ediyoruz." diyen Nilifırka, 22 ailenin evladına kavuşmasının diğer aileleri de umutlandırdığını dile getirdi.

Oğlu Ramazan için oturma eylemine devam eden anne Mevlüde Üçdağ, yeni yılda eylemdeki bütün annelerin evlatlarına kavuşması dileğinde bulundu.

Üçdağ, "2021 yılında da oturma eylememize devam edeceğiz. Oğlum orada ölse bile bu mücadeleyi bırakmayacağım. Çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Artık çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler." dedi.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, bütün annelerin evlatlarına kavuşmasını istediğini aktardı.

Annelerden Cennet Kabaklı, oğlunun 2015'te usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirterek, "İnşallah 2021 yılı uğurlu gelir. Tek dileğimiz bütün anne ve babaların evlatlarına kavuşması. Biz de inşallah o sevinci yaşarız." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:31:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei