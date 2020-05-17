Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 258'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için Diyarbakır'a gelip, evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, oğlunun HDP'liler aracılığıyla terör örgütüne götürüldüğünü belirtti.

Övünç, evladına "Arkadaşların elini kolunu sallayarak geldi. Bir gün de ceza almadılar, evlerine gittiler. Bu bayram beni sevindir. Sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol." diye feryadetti.

"6 senedir sesine, kokusuna hasretim"

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ ise, evlatlarına kavuşmadan buradan ayrılmayacaklarını söyledi.

Küçakdağ, "Çocuklarımızı nasıl kaçırdılarsa öyle de getirsinler. Bayram geliyor, bayramda da burada olacağız. Bu bayramda çocuklarımızın sesini duyalım, bayramlaşalım. 6 senedir kokusuna, sesine hasretim. Bayramda ben de istiyorum ki herkes gibi mutlu, huzurlu olayım. Evladım yanımda olmadıkça benim bayramım, seyranım yok."