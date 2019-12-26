Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı mekiye, pkk'dan kaçıp teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı mekiye, pkk'dan kaçıp teslim oldu - Son Dakika

Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı mekiye, pkk'dan kaçıp teslim oldu

6 saat önce

Annesinin HDP önünde eylem yaptığı Mekiye, PKK'dan kaçıp teslim olduDİYARBAKIR'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.

Annesinin HDP önünde eylem yaptığı Mekiye, PKK'dan kaçıp teslim oldu

DİYARBAKIR'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirilen Kaya'nın teslim olduğu haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye telefonla haber verildi.

Diyarbakırlı Hüsniye Kaya çifti, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Anne Kaya'nın oturma eylemi sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi. Mekiye Kaya'nın gündüz saatlerinde ailesiyle buluşturulacağı belirtildi.

BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin- Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söyledi. Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kızım lahmacun seviyor. Evimizde bayram havsı var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hacire Akar ile Hatice Ceylan'ın oğulları da güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuşmuştu.

Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı mekiye, pkk'dan kaçıp teslim oldu

Halkların Demokratik Partisi, Hüsniye Kaya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:14 Kaynak: DHA
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